Europese Unie zet zich schrap tegen buitenlandse overnames kv

16 juni 2020

20u59

De Europese Commissie presenteert morgen een strategie om Europese bedrijven beter te beschermen tegen buitenlandse overnames. Ze richt daarbij het vizier op gesubsidieerde Chinese groepen.

Al jaren weerklinkt in Europa de vraag om strategische bedrijven beter te beschermen. De Chinese overname van de Duitse robotmaker Kuka in 2016 was een eye-opener, maar de kwestie is nu meer dan ooit aan de orde omdat tal van Europese bedrijven verzwakt uit de coronacrisis dreigen te komen en een makkelijke prooi kunnen vormen voor buitenlandse investeerders.

Juridisch instrument

Morgen presenteren vicevoorzitter Margrethe Vestager en eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton een witboek met mogelijke pistes om de Europese bedrijven beter te beschermen. Dat moet volgend jaar, na een uitgebreid debat met de lidstaten en het Europees Parlement, gevolgd worden door een concreet voorstel voor een juridisch instrument.



De Commissie zou zich richten op buitenlandse ondernemingen die een belangrijke participatie willen nemen in Europese bedrijven. Daarnaast wil ze ook aandacht besteden aan buitenlandse ondernemingen die grote infrastructuurcontracten in de wacht slepen.

Verdediging Europese belangen

Ook op handelsvlak wil Europa zich in het coronatijdperk rigoureuzer opstellen. "We moeten erkennen dat het handelsbeleid doeltreffender kan én moet zijn om de Europese belangen te verdedigen", zei eurocommissaris voor Handel Phil Hogan vandaag bij de lancering van een openbare consultatie, die later dit jaar moet uitmonden in een hervorming van het handelsbeleid.

"Open strategische autonomie" moet volgens Hogan de leidraad worden. Nog steeds hamert de Ier op sterke multilaterale regels en allianties met gelijkgezinde partners om "een eerlijkere en duurzamere" globalisering uit te bouwen, maar tegelijkertijd verdedigt hij "een hardere, assertievere benadering om onze bedrijven en consumenten te verdedigen" en een "diversificatie van toeleveringsketens" om de "strategische onafhankelijkheid" van Europa te vrijwaren.