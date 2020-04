Europese Unie en Mexico akkoord over nieuw vrijhandelsverdrag kv

28 april 2020

18u43

Bron: Belga 0 Economie De Europese Unie en Mexico hebben vandaag een akkoord bereikt over een nieuw vrijhandelsverdrag. Dat heeft eurocommissaris voor Handel Phil Hogan meegedeeld.

In een telefoongesprek raakten Hogan en de Mexicaanse minister Graciela Marquez Colin het eens over de wederzijdse toegang tot openbare aanbestedingen. Daarmee zijn de laatste knopen in de vier jaar geleden gelanceerde onderhandelingen doorgehakt, en kunnen beide partijen zich opmaken voor de ondertekening en ratificatie van het akkoord.

"Openheid, partnerschappen en samenwerking zullen nog belangrijker worden wanneer we onze economieën heropbouwen na de coronapandemie", stelt Hogan. Het akkoord schaft zowat alle tarieven op de handel in goederen af. Mexico is de belangrijkste handelspartner van de EU in Latijns-Amerika. De bilaterale goederenhandel was vorig jaar 66 miljard euro waard. De handel in diensten vertegenwoordigt nog eens 19 miljard euro.



Het handelsakkoord - het eerste met een Latijns-Amerikaans land dat ook afspraken over de bescherming van investeringen omvat - maakt deel uit van een ruimere overeenkomst met Mexico. Die overeenkomst behelst naast handel ook politieke samenwerking, mensenrechten en de strijd tegen klimaatverandering.