Europese Unie bereidt vergeldingsmaatregelen voor als reactie op dreigement Trump SVM

19 juli 2018

12u56

Bron: Belga 6 Economie De Europese Unie werkt aan een lijst van Amerikaanse producten die ze zou kunnen belasten indien de Verenigde Staten hogere invoerrechten op Europese auto's zouden invoeren. Dat heeft eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström vandaag aangegeven.

"We zijn met de lidstaten een lijst van tegenmaatregelen aan het voorbereiden en dat hebben we duidelijk aangegeven aan onze Amerikaanse partners", verklaarde Malmström tijdens een speech voor het German Marshall Fund in Brussel.

De Europese Unie heft al hogere invoerrechten op een lijst van Amerikaanse producten, zoals jeans en motorfietsen. Die heffingen vormen een vergelding op de Amerikaanse beslissing om importheffingen van respectievelijk 25 en 10 procent op Europees staal en aluminium in te voeren.

Na staal en aluminium heeft de Amerikaanse president Donald Trump nu het vizier gericht op de import van auto's die geproduceerd zijn in de Europese Unie. Die zouden getroffen kunnen worden met invoerrechten van 20 procent. Zo'n scenario zou volgens Malmström "een ramp" zijn.

Malmström reist volgende week samen met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker naar Washington om een oplossing te vinden voor het handelsconflict tussen de VS en de EU.