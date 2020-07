Europese leiders onderhandelen over relanceplan en meerjarenbegroting: “Zaken bewegen in goede richting" SVM

18 juli 2020

18u26

Bron: Belga 0 Economie De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz ziet vooruitgang in de onderhandelingen van de Europese leiders over een relanceplan en de nieuwe meerjarenbegroting. "De zaken bewegen in de goede richting", zei hij.

"Uiteraard is het zoals verwacht een harde strijd en een intense onderhandeling, maar het gaat in de goede richting. En dat is het belangrijkste", verklaarde Kurz. Het betekent volgens de kanselier niet dat er vandaag zeker een doorbraak volgt. Oostenrijk bijvoorbeeld is nog niet tevreden met de korting op zijn bijdrage aan de Europese begroting. "We willen nog wat meer", zei Kurz.

Eerder sprak ook een Nederlandse diplomaat van "een serieuze stap in de goede richting”, nadat voorzitter Charles Michel deze voormiddag een aantal nieuwe compromisvoorstellen op tafel had gelegd. Nederland is blij" dat het uitwisselen van standpunten nu kan plaatsmaken voor onderhandelen, klonk het.

Nog hele weg af te leggen

Sindsdien zit er volgens diplomaten beweging in de onderhandelingen, maar er valt sowieso nog een hele weg af te leggen. Naast de kortingen voor de nettobetalers noemde Kurz onder meer de omvang van de meerjarenbegroting en het relancefonds, het toezicht op de besteding van het geld uit het fonds en de koppeling van de toegang tot budgettaire middelen aan het respect voor de rechtsstaat.

Oostenrijk en Nederland behoren samen met Zweden en Denemarken tot de zogenaamde 'zuinige vier' die de Europese uitgaven willen intomen. Michel kwam hen onder meer tegemoet door 50 miljard euro aan subsidies uit het relancefonds van 750 miljard euro om te zetten in leningen, maar de vier blijven ook aandringen op grotere besparingen.

