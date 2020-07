Europese Investeringsbank pompt 75 miljoen euro in Duitse vaccinontwikkelaar CureVac SVM

06 juli 2020

15u36

Bron: Belga 0 Economie De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een akkoord bereikt met het Duitse biotechbedrijf CureVac over een lening van 75 miljoen euro. De financiering moet CureVac de ruimte geven verder te werken aan de ontwikkeling van vaccins, onder meer tegen het nieuwe coronavirus.

CureVac werkt al een tijd aan een mogelijk beloftevol vaccin tegen Covid-19. De Verenigde Staten zouden 1 miljard dollar (881,75 miljoen euro) willen bieden hebben op de exclusieve rechten, al werd dat nooit bevestigd door het Witte Huis. Enkele weken geleden kreeg CureVac de toestemming om zijn experimenteel vaccin te gaan testen op mensen.

Om de verdere ontwikkeling van dat én andere vaccins te steunen, krijgt CureVac nu financiële steun van de Europese Investeringsbank. De EIB zal het biotechbedrijf 75 miljoen euro lenen, verdeeld over drie schijven van elk 25 miljoen.

CureVac zal het geld ook kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling van zijn productiesite in Tübingen. Het bedrijf heeft ook nog vestigingen in Frankfurt en in het Amerikaanse Boston.

