Europese Investeringsbank (EIB) blikt terug op "verbazend goed jaar"

30 januari 2020

Bron: Belga 0 Economie Voor de Europese Investeringsbank (EIB) was 2019 een goed jaar, "een verbazend goed jaar zelfs". Dat heeft voorzitter Werner Hoyer vandaag gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag van de bank. "De onzekerheid over de brexit woog zwaar tot april, het is bijna een mirakel dat we ons financieel plan bijna helemaal hebben kunnen realiseren."

De EIB is de bank van de Europese Unie, die zich op de kapitaalmarkten financiert. Er wordt zowel aan overheden als aan de privésector geld geleend. Financiering door de EIB dient doorgaans als hefboom, en moet andere investeerders overtuigen van projecten.

In 2019 zette de EIB het licht op groen voor in het totaal 72,2 miljard euro aan nieuwe leningen, 13 procent meer dan het jaar ervoor. "Dit alles ondanks de onzekerheid die de brexit met zich meebracht", zei voorzitter Hoyer vandaag op een persconferentie in Brussel. Hij bedankte de 27 overgebleven lidstaten voor hun akkoord over het aanvullen van het Britse aandeel in het kapitaal van de EIB. "Want als door de brexit de inbreng van het Verenigd Koninkrijk gewoon zou verdwijnen, zou onze investeringscapaciteit met 100 miljard euro afgenomen zijn". Dat, aldus Hoyer, "was een ramp geweest".



In totaal investeerde de EIB in 2019 voor 1,86 miljard euro in Belgische projecten. Dat komt overeen met ongeveer 0,39% van het bbp van België. Daarmee zit ons land in de lagere middenmoot. Griekenland kreeg 2,06 miljard euro aan leningen (1,09%), het VK 784 miljoen (0,03%).

Focus op klimaat en duurzaamheid

Hoyer blikte ook terug op de beslissing van de EIB om de klimaatbank van de EU te worden. Dat houdt in dat vanaf 2025 minstens 50% van de EIB-investeringen naar klimaatbeleid en duurzaamheidsprojecten moet gaan. "Maar het is logisch dat we ook onze overige investeringen doen in projecten die de ambities van het klimaatakkoord van Parijs respecteren. Want waarom zouden met de ene investering willen vernietigen wat we met de andere net willen realiseren?", vroeg Hoyer retorisch. De klimaatfocus van de EIB moet het mogelijk maken dat tegen 2030 meer dan 1.000 miljard euro wordt gemobiliseerd. Daarmee moet de Europese Commissie van Ursula von der Leyen haar Green Deal kunnen realiseren.