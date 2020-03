Europese indexen en Bel20 meteen in het rood, Wall Street begint nieuwe beursweek in het groen KVDS

30 maart 2020

16u21

Bron: Belga, ANP, De Tijd 0 Economie De Europese indexen zijn de nieuwe beursweek meteen in het rood begonnen. De Bel20 staat zwaar onder druk en zakte ongeveer 2,5 procent. Eerder toonden de Aziatische beurzen een gemengd beeld, met verlies voor onder meer de Nikkei in Japen maar winst voor de Australische All Ordinaries. Wall Street begon maandag met winsten.

Voor de Bel20 kwam de druk vooral van de bankwaarden. Zowel KBC als ING schrapte zijn slotdividend, tot onvrede van de beleggers. KBC als ING zakten daarop beide meer dan 3 procent.

Terughoudend

De beursgraadmeters in Azië lieten een gemengd beeld zien. Japan begon met verlies. Beleggers namen gas terug na de sterke opleving (+17 procent voor de Nikkei) vorige week en bleven terughoudend vanwege het oplopende aantal besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus in Tokio afgelopen weekend. De Nikkei eindigde uiteindelijk 1,6 procent lager op 19.084,97 punten.



De Japanse premier Shinzo Abe beloofde afgelopen weekend dat de overheid binnenkort met een “ongekend” groot steunpakket komt om de economie te beschermen tegen de gevolgen van de pandemie. Het pakket zal volgens Abe groter in omvang zijn dan het steunpakket tijdens de financiële crisis in 2008.



In China, waar het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen, noteerde de beursgraadmeter in Shanghai tussentijds 0,6 procent in de min. De Chinese centrale bank greep onverwacht in op de markt voor zeer korte termijnleningen tussen banken en verlaagde het zevendaagse rentetarief (de zogenaamde repo-rente) van 2,4 procent naar 2,2 procent. Het is de grootste verlaging sinds 2015.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde een fractie en de Kospi in Seoul won 0,5 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter en boekte 7 procent winst, dankzij extra maatregelen van de overheid. Afgelopen vrijdag raakte de Australische beurs nog ruim 5 procent kwijt.

Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten begonnen. Beleggers op Wall Street zijn voorzichtig positief nadat de Dow-Jonesindex vorige week de beste week beleefde sinds 1938.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent hoger op 21.781 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot 2.567 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,5 procent tot 7.610 punten.

Trump verwacht de piek in het aantal dagelijkse doden in de VS door het coronavirus over twee weken. Hij denkt dat het land rond 1 juni "op weg is naar herstel". Eerder hoopte hij dat tegen Pasen het ergste voorbij zou zijn. Trump zette vrijdag nog zijn handtekening onder de wet waarin het steunpakket van 2.200 miljard dollar om de Amerikaanse economie te ondersteunen in de crisis is geregeld.

Koerssprong

Medisch bedrijf Abbott Laboratories maakte een koerssprong van ruim 10 procent. Abbott kwam met een test voor het coronavirus die binnen de vijf minuten kan bepalen of iemand is besmet. De test is klein en draagbaar. Het bedrijf wil per 1 april dagelijks 50.000 stuks gaan leveren.

Branchegenoot Johnson & Johnson (J&J) kondigde aan in september met testen bij proefpersonen te beginnen met een experimenteel vaccin tegen het coronavirus. Dat zou dan begin 2021 beschikbaar moeten zijn voor zorgverleners, aldus de farmaceut. Het aandeel J&J won 4,1 procent.

