Europese exporteurs botsen op steeds meer handelsobstakels KVE

17 juni 2019

15u29

Bron: Belga 0 Economie Europese bedrijven die hun producten willen uitvoeren naar andere werelddelen stuiten op steeds meer handelsobstakels. Die tendens van toenemend protectionisme is bevestigd in het jaarlijkse rapport van de Europese Commissie over wereldwijde handelsbelemmeringen.

De Commissie stootte in 2018 op 45 nieuwe handelsbelemmeringen, zo lijst het rapport op. Daarmee komt het totale aantal op een "recordhoogte" van 425 maatregelen, verdeeld over 59 landen. De meeste obstakels trof de Commissie aan in China en Rusland, met respectievelijk 37 en 34 maatregelen die de export bemoeilijken. Daarna volgen India (25), Indonesië (25) en de Verenigde Staten (23).

Europese exporteurs ondervinden vooral de grootste gevolgen in China, de VS, India en Algerije. Die bestrijken 80 procent van de door nieuwe maatregelen getroffen uitvoer. De maatregelen raken voornamelijk de staalsector, de aluminiumsector en de informatie- en communicatietechnologiesector.

In 35 gevallen kon de Commissie vorig jaar de handelspartners overtuigen om een beperkende maatregel op te heffen. Sinds het aantreden van deze Commissie zijn in totaal 123 obstakels in het buitenland opgeruimd. Daardoor is vorig jaar voor meer dan zes miljard euro extra uitgevoerd kunnen worden, aldus de Commissie.