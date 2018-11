Europese Commissie ziet Belgische schuldgraad volgend jaar onder drempel 100 procent zakken ADN

08 november 2018

13u31

Bron: Belga 0 Economie De Belgische schuldgraad zal volgend jaar onder de drempel van 100 procent zakken. Dat voorspelt de Europese Commissie vandaag in haar nieuwe economische vooruitzichten. Het begrotingstekort zou 1,1 procent bedragen, of omgerekend zo'n 5 miljard euro. Met een economische groei van 1,5 procent bengelt ons land aan het staartje van het Europese peloton.

De vooruitzichten van de Commissie vallen voor ons land positiever uit dan in de lente, toen de vorige prognose werd gepubliceerd. Toen werd voor 2019 nog een begrotingstekort van -1,3 procent voorspeld. De schuld zou nog net boven de 100 procent uitkomen, klonk het toen.

Tekort stijgt alsnog

Nu zijn de cijfers beter, maar het tekort zou alsnog stijgen: van -1,0 procent in 2018 naar -1,1 procent in 2019. Dat heeft alles te maken met het feit dat de belastingvoordelen in het kader van de taxshift niet volledig gecompenseerd worden door nieuwe inkomsten of lagere uitgaven, legt de Commissie uit. In de eurozone zullen volgend jaar enkel Spanje (-2,1 pct), Frankrijk (-2,8 pct) en Italië (-2,9 pct) een nog groter tekort laten optekenen.

In een reactie wijst minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erop dat "komende van een tekort van 3 procent, twee derde van de weg is afgelegd". "De regering heeft niet voor de gemakkelijkste weg gekozen, want tegelijk werden de belastingen verlaagd en werden er hervormingen doorgevoerd op vlak van fiscaliteit, pensioenen en arbeidsmarkt. Bovendien zitten de inkomsten, mijn bevoegdheid, perfect op koers."

We doen nu wat er eigenlijk tien jaar geleden al had moeten gebeuren. En op langere termijn zullen we daar de vruchten van plukken Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)

Groei een pak onder het Europese gemiddelde

De schuldgraad zou volgens de Commissie dus dalen naar 99,8 procent, tegenover 101,4 procent dit jaar. De economische groei in België zal volgens de Commissie in 2019 1,5 procent bedragen, de inflatie 2,1 procent en de werkloosheidsgraad 6,1 procent.

Met zijn groeicijfers zit België een stuk onder het Europese gemiddelde. Dat bedraagt 1,9 procent in de eurozone en 2,0 procent in de EU27. Enkel Italië doet het met een voorspelde groei van 1,2 procent slechter dan de 1,5 procent die België zou halen.

"Saneren weegt op de groei, omdat de overheidsuitgaven ook deel uitmaken van het bruto binnenlands product", legt Van Overtveldt uit. "We doen nu wat er eigenlijk tien jaar geleden al had moeten gebeuren. En op langere termijn zullen we daar de vruchten van plukken. Bovendien hebben andere lidstaten veel zwaarder geleden onder de crisis. Dat de groei in die lidstaten hoger ligt, is logisch.”

Growth forecast in 2019:

🇲🇹 4.9

🇮🇪 4.5

🇸🇰 4.1

🇷🇴 3.8

🇵🇱 3.7

🇧🇬 3.7

🇨🇾 3.5

🇭🇺 3.4

🇸🇮 3.3

🇱🇻 3.2

🇱🇺 3

🇨🇿 2.9

🇪🇪 2.8

🇭🇷 2.8

🇱🇹 2.8

🇳🇱 2.4

🇪🇸 2.2

🇫🇮 2.2

🇦🇹 2

🇬🇷 2

🇪🇺 1.9

🇩🇪 1.8

🇸🇪 1.8

🇩🇰 1.8

🇵🇹 1.8

🇫🇷 1.6

🇧🇪 1.5

🇮🇹 1.2

🇬🇧 1.2#ECForecast https://t.co/fRe13nc5fC European Commission 🇪🇺(@ EU_Commission) link