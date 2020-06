Europese Commissie wil volgend jaar al bijna helft van relancefonds in de strijd gooien ADN

24 juni 2020

18u30

Bron: Belga 0 Economie De Europese Commissie wil volgend jaar al meer dan 340 miljard euro uit het relancefonds in de strijd gooien om de Europese economie te ondersteunen. Dat blijkt woensdag uit haar begrotingsvoorstellen voor 2021. Over dat fonds moeten de lidstaten wel nog onderling een akkoord bereiken.

De Commissie voorziet voor volgend jaar een begroting met 166,7 miljard euro. Dat wil ze aanvullen met 211 miljard euro aan subsidies en ongeveer 133 miljard euro aan leningen uit het beoogde relancefonds. Dat fonds, Next Generation EU, moet de eerstkomende jaren tot 750 miljard euro investeren in het herstel van de Europese economie na de coronacrisis.

"De Europese begroting voor 2021 zal honderdduizenden mensen, bedrijven en regio's helpen om de crisis te overwinnen en er sterker dan voordien uit te komen. Om dat mogelijk te maken hebben we een akkoord over de meerjarenbegroting en Next Generation EU nodig, een akkoord dat een signaal van vertrouwen doorheen Europa zal sturen", zei begrotingscommissaris Johannes Hahn.

Daar wringt inderdaad het schoentje. De lidstaten hebben immers nog geen akkoord bereikt over een nieuw meerjarenkader dat de maximale inkomsten en uitgaven voor de jaarlijkse begrotingen vanaf 2021 tot en met 2027 vastlegt, en al evenmin over het relancefonds dat aan die meerjarenbegroting gekoppeld moet worden. Voor de financiering van het fonds wil de Commissie gaan lenen op de kapitaalmarkten, met hogere bijdrages van de lidstaten aan de Europese begroting als garanties voor beleggers.

Mogelijk volgt een doorbraak op de top van 17 en 18 juli, wanneer de staatshoofden en regeringsleiders voor onderhandelingen naar Brussel afreizen. Nadien moet ook het Europees Parlement zijn fiat nog geven. Het is aannemelijk dat de meerjarenbegroting en het relancefonds er na deze onderhandelingen anders zullen uitzien dan de Commissie momenteel voor ogen heeft. In dat geval moet ook het begrotingsvoorstel voor 2021 nog aangepast worden.