Europese Commissie wil tikt België subtiel op de vingers: "vele problemen" bespreken met "volwaardige regering"

13 februari 2020

14u10

Bron: Belga 0 Economie De Europese Commissie wil zo snel mogelijk een dialoog met een regering in volle bevoegdheid om "samen vele problemen aan te snijden". Dat heeft eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni vanmiddag gezegd bij de presentatie van de nieuwe economische prognoses van de Europese Commissie.

Voor België voorspelt de Europese Commissie dit jaar een economische groei van 1,2 procent. "Dat is zelfs iets beter dan onze prognose van de voorbije herfst (1 procent, red.), maar natuurlijk wenst de Commissie zo snel mogelijk een dialoog over de toekomst aan te knopen met een regering die over volle bevoegdheden en een ontwerpbegroting kan beschikken", zei Gentiloni over België.

"Er is misschien een iets betere groei, maar er zijn veel problemen die we samen moeten aansnijden", zo besloot Gentiloni. Daarmee verwees de eurocommissaris onder meer naar het begrotingstekort, dat dit jaar zou kunnen oplopen tot 2,4 procent van het bbp, of 12 miljard euro. De Commissie zelf maakte geen prognoses over de evolutie van de begroting of de staatsschuld.