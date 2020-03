Europese Commissie wil seizoensarbeiders over grens helpen HR

Bron: Belga 4 Economie De Europese Commissie wil dat mobiele werknemers op hun werkplaats in een andere lidstaat raken, ook in deze periode van grenssluitingen als gevolg van de coronacrisis. Ze publiceerde praktische adviezen die oplossingen mogelijk moet maken voor onder meer grens- en seizoensarbeiders.

De Commissie heeft er begrip voor dat lidstaten opnieuw grenscontroles hebben ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, maar dat mag volgens haar niet beletten dat mobiele werknemers over de grenzen moeten raken wanneer dat vanuit gezondheidsoogpunt verantwoord is.

“We hebben in de Europese Unie 1,5 miljoen mensen die in de ene lidstaat wonen en in een andere lidstaat werken. Zij moeten de grens kunnen oversteken om te gaan werken. Velen van hen hebben jobs die belangrijk zijn om door deze crisis te raken”, zei voorzitter Ursula von der Leyen.

Groenten en fruit

Het gaat onder meer om mensen uit de zorgsector en de voedingssector, maar ook om grenswerkers en seizoensarbeiders. Het acute tekort aan seizoensarbeiders is een nijpend probleem in de groente- en fruitsector in België, die de voorbije weken aandrong op Europese oplossingen.

De Commissie vraagt de lidstaten nu om op technisch niveau informatie uit te wisselen over hun nood aan seizoensarbeiders en specifieke snelle procedures in te voeren voor een vlotte doorgang van deze arbeidskrachten. “We hebben mensen nodig die planten en oogsten”, aldus von der Leyen.

Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) reageert tevreden. “Ik hoop dat de Nationale Veiligheidsraad dit snel aanpakt en ons duidelijkheid geeft of seizoensarbeiders uit Polen of Roemenië naar ons land kunnen reizen en werken.”

