Europese Commissie vraagt waakzaamheid bij buitenlandse overnames tijdens coronacrisis kv

25 maart 2020

21u11

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de EU-lidstaten opgeroepen om waakzaam te zijn voor buitenlandse overnames van bedrijven in strategisch belangrijke sectoren die tijdelijk verzwakt zijn door de coronacrisis.

"Sommige sectoren zijn essentieel voor onze veiligheid, openbare gezondheid en soevereiniteit, zoals gezondheid, medisch onderzoek en strategische infrastructuur. Ze verdienen bijzondere aandacht", stelt von der Leyen in een videoboodschap.

"We moeten weten wie er vanuit het buitenland investeert in deze bedrijven en met welk doel. Dit is van bijzonder belang tijdens deze gezondheidscrisis en economische crisis, nu we meer kwetsbaar zijn", vervolgt von der Leyen.

Richtlijnen

De Commissie publiceerde vandaag richtlijnen die de lidstaten moeten helpen om buitenlandse directe investeringen en overnames te screenen. Von der Leyen maant de hoofdsteden aan om hun nationale screeningsinstrumenten te gebruiken. Voor de lidstaten die dergelijke mechanismen niet hebben, "is de tijd gekomen om ze te creëren", aldus de Duitse.

Von der Leyen beklemtoont dat de Europese Unie buitenlandse investeerders blijft verwelkomen. "Maar we moeten een goed evenwicht vinden tussen openheid en het behoud van onze economische soevereiniteit", besloot ze.