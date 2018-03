Europese Commissie maakt 4,6 miljoen euro vrij voor ex-werknemers Caterpillar IB

Bron: Belga 0 Economie De Europese Commissie wil 4,6 miljoen euro vrijmaken om de vroegere werknemers van Caterpillar in Gosselies en de toeleveranciers van de machinebouwer te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe job.

De Commissie gaat vandaag aan de lidstaten en het Europees Parlement voorstellen om België 4,6 miljoen euro uit het Europese globaliseringsfonds toe te kennen. "Zo kunnen wij wij de ontslagen werknemers helpen een nieuwe baan of betere kansen op werk te vinden", zegt eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen.

Actieve loopbaanbegeleiding

Het Europese geld moet ten goede komen aan 2.287 voormalige werknemers en 300 jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. Zij krijgen actieve loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken naar een baan, beroepsopleiding en steun voor het opzetten van een eigen bedrijf. Het totale pakket kost 7,7 miljoen euro. De overige 40 procent zou gefinancierd worden door de Waalse overheid.

Sluiting

Gosselies kondigde in september 2016 de sluiting van de fabriek in Henegouwen aan. Onmiddellijk na de bekendmaking zette de Commissie samen met het Waals gewest een taskforce op om de gevolgen van de sluiting op te vangen. In de taskforce werd onder meer besproken hoe het Waalse gewest optimaal gebruik kon maken van de beschikbare Europese steunfondsen.