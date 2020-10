Europese Commissie leent tot 100 miljard euro om tijdelijke werkloosheid te financieren RL

07 oktober 2020

19u10

Bron: Belga 1 Economie De Europese Commissie start in de tweede helft van oktober met de uitgifte van sociale obligaties om de tijdelijke werkloosheidsregelingen te financieren die de lidstaten hebben aangewend bij de uitbraak van de coronapandemie.

De Commissie keurde woensdag het kader voor de uitgifte van de sociale obligaties goed. Dat moet beleggers verzekeren dat de obligaties een sociaal doel dienen. De opgehaalde kredieten gaan naar het nieuwe programma SURE. Daarmee wil de Commissie zachte leningen verstrekken aan lidstaten die werktijdverkorting en soortgelijke regelingen in stelling hebben gebracht om jobs te vrijwaren tijdens de coronalockdown.

7,8 miljard voor België

Het programma blijkt aantrekkelijk. De Commissie heeft in totaal al 87,8 miljard euro toegezegd aan 17 lidstaten. België ontvangt daarvan 7,8 miljard euro. De Commissie plant tot maximaal 100 miljard euro op te halen. Daarvoor hebben de lidstaten 25 miljard euro garanties verstrekt. Die stellen de Commissie in staat grote bedragen te lenen zonder de sterke kredietwaardigheid van de Europese Unie in het gedrang te brengen.

SURE maakt deel uit van een pakket van ruim 500 miljard euro die de lidstaten dit voorjaar in de steigers hebben gezet om de eerste schokken van de coronapandemie op te vangen. Deze zomer bereikten ze ook nog een akkoord over een plan van 750 miljard euro om de Europese economie te herlanceren. Ook voor die financiering gaat de Europese Unie de kapitaalmarkten op.

Dergelijke kolossale bedragen leende de Europese Unie nog nooit, maar het is niet de eerste keer dat ze schulden aangaat. Momenteel heeft de Europese Unie nog bijna 52 miljard aan uitstaande obligaties, die verdeeld werden als leningen aan lidstaten tijdens de eurocrisis en aan niet-lidstaten via programma's van het Internationaal Monetair Fonds. Deze VN-organisatie biedt hulp bij het beteugelen van economische crises.

