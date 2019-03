Europese Centrale Bank verlaagt economische vooruitzichten fors TT

07 maart 2019

16u04

Bron: Belga 0 Economie De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de economische vooruitzichten voor de eurozone fors naar beneden bijgesteld. Dat is het gevolg van de afkoeling van de wereldeconomie en van de internationale handelsconflicten. Voor dit jaar gaat de ECB uit van een groei met 1,1 procent, zo maakte ECB-voorzitter Mario Draghi bekend, in de toelichting bij het rentebesluit. Nog maar drie maand geleden werd nog een groei van 1,7 procent verwacht.

Voor 2020 verwacht hij een groei met 1,6 procent (1,7 procent bij de vorige prognose) en voor 2021 blijven de vooruitzichten onveranderd op 1,5 procent.

Dat de groei naar beneden zou worden bijgesteld, komt niet helemaal als een verrassing. Eerder deze week toonde ook de OESO zich al veel pessimistischer over de conjunctuur, overal in de wereld maar in het bijzonder in Europa.

De groeivertraging komt wel ongelegen voor de ECB. Amper drie maanden geleden is die gestart met de afbouw van haar stimulusprogramma. Maar donderdag kondigde Draghi aan dat de rente nog tot zeker eind dit jaar onveranderd blijft. Hij stelde ook een nieuw pakket goedkope kredieten aan banken in het vooruitzicht.

De ECB verlaagde ook de inflatievooruitzichten: tot 1,2 procent dit jaar (in plaats van de verwachte 1,6 procent), 1,5 procent volgend jaar en 1,6 procent in 2021. Hiermee laat de doelstelling van een inflatie net onder de 2 procent, dus weer een pak langer op zich wachten.

Draghi waarschuwde op de persconferentie voor de vele "risico's" die wegen op de conjunctuur, zoals de handelsoorlogen, geopolitieke onzekerheden en de kwetsbaarheid van de opkomende economieën. Naast de algemeen zwakke vraag, hebben bepaalde sectoren, zoals de Duitse autosector, af te rekenen met specifieke moeilijkheden, klonk het. Maar de ECB-voorzitter haalde ook positieve elementen aan, zoals de daling van de werkloosheid en stijging van de lonen. De kans op een recessie in de eurozone is dus "zwak", aldus Draghi.

De euro kreeg klappen na de speech van Draghi. De Europese eenheidsmunt verloor tot een half procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar.