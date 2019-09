Europese Centrale Bank verlaagt depositorente naar -0,5 procent SPS ADN

12 september 2019

13u54

Bron: Belga 0 Economie De Europese Centrale Bank heeft de depositorente verlaagd van -0,4 naar -0,5 procent. Dat heeft de ECB vandaag beslist. De basisrente blijft ongewijzigd op nul procent, waardoor banken gratis geld kunnen blijven lenen. De centrale bank lanceert vanaf 1 november ook een nieuw economisch steunprogramma. Ze zal maandelijks voor 20 miljard euro schulden opkopen.

Door de verdere verlaging van de depositorente moeten banken nog meer betalen voor het overtollige geld dat ze tijdelijk stallen bij de ECB. De centrale bank wil hen zo stimuleren om hun geld zoveel mogelijk aan te wenden om kredieten te verstrekken, om zo de economie aan te zwengelen. Om de banken te ontlasten, komen er nu wel uitzonderingen op de negatieve rente voor een deel van hun deposito’s. Banken zijn al lang vragende partij voor een regeling om hun krimpende marges te beschermen.

Daarnaast kondigde de ECB aan dat ze opnieuw voor 20 miljard euro aan obligaties gaat opkopen per maand. Dat programma start in november en zal “zo lang als nodig” lopen en “kort voor de voornaamste ECB-rentetarieven verhogen” weer eindigen. De centrale bank zette eind vorig jaar nog een opkoopprogramma van vier jaar stop, met een omvang van in totaal 2.600 miljard euro. Op het hoogtepunt kocht de ECB maandelijks 80 miljard euro aan Europees schuldpapier.

ECB-voorzitter Mario Draghi geeft later vandaag meer toelichting bij het rentebesluit. De rentes op overheidsobligaties dalen als gevolg van het besluit alvast nog verder, terwijl ook de beurzen - met uitzondering van bankenaandelen - positief reageren.