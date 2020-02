Europese biolandbouw goed voor meer dan 40 miljard euro ttr

12 februari 2020

14u54

Bron: belga 0 Economie De biologische landbouw blijft in Europa hoge toppen scheren. De markt was in 2018 goed voor 40,7 miljard euro, een stijging met 7,8 procent ten opzichte van 2017. Dat blijkt vandaag uit het jongste rapport van het Zwitserse onderzoeksinstituut FiBL en de internationale sectororganisatie IFOAM.

In Europa bedroeg de oppervlakte van biologische landbouw in 2018 zowat 15,6 miljoen hectare, een toename met 1,25 miljoen hectare of 8,7 procent op een jaar tijd. Met een areaal van 2,2 miljoen hectare is de bioteelt vooral gevestigd in in Spanje, gevolgd door Frankrijk en Italië (beide 2 miljoen hectare).

Ook België moet - relatief gezien - niet onderdoen. In ons land bedroeg de landbouwoppervlakte voor bioteelt in 2018 zowat 89.000 hectare, ofwel 6,8 procent van het totale landbouwareaal. Het gaat om een groei van 6,6 procent op één jaar tijd en meer dan een verdubbeling op tien jaar tijd. De Belgische bioboeren waren in 2018 met 2.264, zo blijkt voorts onder meer het rapport. De markt was dat jaar in ons land goed voor 698 miljoen euro, zowat 3 procent van de totale landbouwmarkt.

Binnen Europa valt België nog net binnen de top tien van landen met de hoogste consumptie van biologische voeding. De Belg spendeerde in 2018 gemiddeld 61 euro aan bioproducten. Denemarken en Zwitserland - beide 312 euro per inwoner - voeren de top drie aan, gevolgd door Zweden (231 euro). Het Europese gemiddelde bedroeg 50,5 euro. In België waren eieren het populairste bioproduct.