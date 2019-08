Europese beurzen stabiliseren na zware koersdaling van de voorbije dagen HR

06 augustus 2019

10u17

Bron: ANP, belga 0 Economie De Europese beurzen stabiliseren na de zware koersdalingen van de voorbije dagen door het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Beleggers putten moed uit het bericht dat China zijn munt niet verder in waarde laat zakken, nadat Peking door Washington werd beschuldigd van valutamanipulatie. Gisteren lieten de Chinezen de yuan nog zakken tot het laagste niveau ten opzichte van de dollar in tien jaar.

De Bel20-index, die gisteren diep in het rood ging, bleef vanmorgen na een uur handel vrijwel stabiel, ook elders in Europa is er stabiliteit op de beurstabellen.

In Brussel is Argen-X een positieve uitschieter, met ruim 3 procent winst. Maandag behoorde het biotechaandeel nog tot het groepje van grootste dalers. In de Bel20 zijn er geen zware verliezers.

Buiten de sterindex valt het aandeel van plantageholding Sipef in negatieve zin op, met een verlies van ruim 5 procent. Het bedrijf meldde problemen op zijn plantages in Papoea-Nieuw-Guinea, waar een vulkaan twee keer is uitgebarsten en er veel regen is gevallen.

In Nederland noteerde AEX-index in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 539,30 punten. De Amsterdamse hoofdindex raakte in de afgelopen twee handelsdagen ruim 5 procent kwijt. Frankfurt stond vlak, Parijs won 0,2 procent en Londen verloor 0,3 procent.

De euro was 1,1203 dollar waard, tegen 1,1192 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 55,04 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 60,07 dollar per vat.

Aziatische beurzen

De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag opnieuw omlaag. De verliezen op de beurzen liepen terug nadat de koers van de yuan enigszins stabiliseerde en de Chinese centrale bank de munt niet verder in waarde liet zakken. Peking bevestigde wel de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op te schorten in reactie op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om per 1 september een importtarief van 10 procent in te voeren op 300 miljard dollar aan Chinese goederen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging uiteindelijk 0,7 procent lager de dag uit op 20.585,31 punten. Eerder op de dag stond de Nikkei nog 2,9 procent in de min en kelderde tot het laagste niveau sinds 4 januari. Bij de bedrijven won Suzuki Motor 0,3 procent na kwartaalcijfers van de Japanse automaker.

De beursgraadmeter in Shanghai leverde tussentijds 1,4 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,9 procent. Marktpartijen verwachten niet dat China zijn eigen munteenheid verder laat wegzakken. In 2015 moest het land 500 miljard dollar van zijn reserves uitgeven om de munt te stabiliseren na een scherpe daling en China zal een vergelijkbaar scenario willen voorkomen.

De Kospi in Seoul zakte 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney raakte 2,4 procent kwijt na het rentebesluit van de Australische centrale bank. De Reserve Bank of Australia hield de rente onveranderd op 1 procent, na de renteverlagingen in juni en juli. Wel liet de centrale bank weten dat de rente, die op het laagste niveau ooit staat, langer laag zal blijven.