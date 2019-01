Europese beurzen reageren kalm op verwerping brexitdeal Redactie

16 januari 2019

09u35

Bron: belga 0 Economie De Europese beurzen reageren rustig op het wegstemmen van het brexitakkoord door het Britse parlement. Beleggers hadden de beslissing ingecalculeerd. De beurs van Londen opende 0,22 procent hoger.

Ook elders in Europa gaan de beursindexen licht hoger. Dat was onder meer het geval in Frankfurt, Parijs, Amsterdam en Brussel. De Bel-20 ging bij opening zowat 0,3 procent hoger.

De euro en het pond noteren vanochtend stabiel. Een euro kostte 1,1410 dollar, zowat evenveel als gisteren. Het Britse pond reageerde amper op de verwerping van de brexitdeal.