Europese beurzen opnieuw stevig in het rood Redactie

06 februari 2018

19u11

Bron: belga 0 Economie De Europese beurzen hebben de handel vandaag opnieuw met stevige verliezen afgesloten. Brussel, Frankfurt, Parijs, Amsterdam en Londen noteerden allen meer dan 2 procent in de min. Vrees voor een stijgende inflatie en meer Amerikaanse renteverhogingen bleef de handel domineren.

De beperkte verliezen op Wall Street deden de neergang evenwel nog enigszins ombuigen. De Bel20 sloot de handel af met een verlies van 2,53 procent. De CAC40 ging 2,35 procent in de min, de AEX 3,04 procent, de DAX30 2,32 procent en de FTSE100 2,64 procent.

Brusselse beurs ontsnapt niet aan rode golf

De Brusselse beurs ging aanzienlijk onderuit. De Bel20-index sloot 2,52 procent lager af op 3.896,59 punten, nadat hij bij de opening van de handel zelfs tot 3.847,12 punten was gezakt.

De terugval was geen verrassing. Maandagavond was de beurs van Wall Street 4,6 procent lager geëindigd, nu beleggers massaal de impact van de stijgende rente beginnen te vrezen. Het was de scherpste daling sinds augustus 2011. De rode golf werd dinsdagochtend verdergezet in het Verre Oosten, waar de beurs van Japan 4,7 procent prijsgaf. Ook de Europese beurzen volgden.

In Brussel ging de Bel20-index, die de koersevolutie van de korf met de belangrijkste twintig aandelen weerspiegelt, bij de start 3,7 procent achteruit. Nadien milderde de malus, zeker toen bij de hervatting van de handel in Wall Street de koersen niet verder weggleden. Dat kon niet verhinderen dat de graadmeter al voor de tiende dag in elf beursdagen een negatief rapport voorlegde.

Alleen Bekaert niet kopje onder

Van de twintig aandelen in de graadmeter sloten er uiteindelijk negentien in het rood. Alleen Bekaert ging niet kopje onder. Toch bleven er verliezen van meer dan 3 procent over voor Aperam (- 3,90 procent tot 43,60 euro), KBC (- 3,52 procent tot 73,92 euro) en ING (- 3,19 procent tot 15,10 euro). Ook Telenet zat in diezelfde boot met een verlies van 3,77 procent bij een slotkoers van 58,65 euro. De telecom- en mediagroep bereikte nochtans een akkoord met VOO. Dat gaat de komende vijf jaar voor zijn mobiele diensten gebruik maken van het netwerk van het Vlaamse bedrijf. Nu werkt het nog via Orange. GBL daalde 2,84 procent tot 89,06 euro. Directielid Thierry De Rudder verkocht begin deze maand voor bijna 4 miljoen euro aan aandelen van de holding.

Op de brede markt waren er grote verliezen voor Hamon (- 9,77 procent tot 0,97 euro) en ABO Group (- 8,33 procent tot 3,52 euro). Curetis eindigde 7,87 procent lager op 6,32 euro. De diagnostiekonderneming zag haar omzet vorig jaar terugvallen van 1,3 miljoen euro naar 1,2 miljoen euro. Financiële resultaten werden niet bekendgemaakt. Eind december had het bedrijf nog 16,3 miljoen euro in kas.

Bij de grote waarden hield alleen Bekaert de voeten droog. De producent van staalkoord eindigde status-quo op een slotkoers van 35,82 euro. Op de tweede rij dikte Sapec 9,52 procent aan tot 69 euro, al werden slechts 77 aandelen verhandeld. Option won 2,77 procent bij een slotnotering van 0,09 euro. Voormalig topman Jan Callewaert verkocht eind januari iets meer dan 1 miljoen aandelen, goed voor een bedrag van 69.105 euro.