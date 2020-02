Europese beurzen opnieuw onderuit door coronavirus: “2020 is verloren jaar” LH

28 februari 2020

09u22

Bron: ANP, Belga, Radio 1 26 Economie De Europese beurzen blijven onderuit gaan door de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus. In Brussel ging de Bel20 met circa 4 procent verlies even onder de grens van 3.500 punten. De AEX-index in Amsterdam noteerde kort na de opening een daling van 3,7 procent. Volgens KBC-econoom Tom Simonts is 2020 al “een verloren jaar”, maar “zal alles vanzelf wel goed komen”.

Ook Parijs (-3,3 procent), Frankfurt (-3,8 procent) en Londen (-3,4 procent) doken in de eerste momenten van de handel de dieperik in.

De Turkse beurs krijgt nog een extra tik nadat bekend is geraakt dat in Syrië 33 Turkse soldaten zijn omgekomen bij een luchtaanval. De beurs van Istanboel opende 10 procent lager.

Ook de aandelenbeurzen in New York raakten gisteren in vrije val door zorgen over het oprukkende virus. Wall Street beleefde zelfs sinds de crisis in 2008 niet meer zo’n slechte week.

52 miljard euro aan beurswaarde verloren

Alleen al in België ging in tien dagen tijd al 52 miljard euro aan beurswaarde in rook op. Dat berekende KBC-econoom Tom Simonts. “De precieze gevolgen zijn moeilijk in te schatten en als financiële markten iets niet goed kunnen inschatten, gaan ze in paniekmodus”, legde Simonts in ‘De Ochtend’ op Radio 1 uit.



“2020 is een verloren jaar”, aldus de econoom. “We moeten misschien accepteren dat er een tijdje geen groei zal zijn en zien hoe we de impact van het virus zo goed mogelijk kunnen inschatten. Maar dit virus leeft niet eeuwig en uiteindelijk komt alles vanzelf wel goed”, besloot Simonts optimistisch.

LEES OOK: Coronavirus kan wereld 912 miljard euro kosten: ook wie niet op de beurs zit, zal gevolgen voelen (HLN+)