Europese beurzen openen met stevige winst TTR

06 juli 2020

11u01

Bron: belga 4 Economie De Europese beurzen openen vandaag met stevige winsten. Beleggers trokken zich op aan een sterke rally op de Chinese beurzen en aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd wakkerde daarbij de hoop aan op meer steunmaatregelen van de centrale banken.

De Bel20 stond rond 10.00 uur meer dan 1,8 procent hoger, en ook de Nederlandse AEX-index noteerde na enige minuten handelen een winst van 1,8 procent. Ook de beurzen in Parijs en Londen dikten tot 2 procent aan, mede door de hoop rond een herstel van de economische activiteiten. Ook de DAX in Frankfurt klom 2 procent na een flinke toename van de Duitse fabrieksorders in mei.

De Chinese beurs boekt vandaag een aanzienlijke winst, nadat de staatskrant Securities Times schreef dat hervormingen op de aandelenmarkt en een hoge liquiditeit positief zijn voor de beurzen. Ook schreef de krant dat een "gezonde" rally op de Chinese beurzen na de coronacrisis nog belangrijker wordt om tot hetzelfde niveau te komen als voor de crisis. De beursgraadmeter in Shanghai boekte een tussentijdse winst van ruim 5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er dik 3 procent bij.

Ook de Japanse beurzen deelden in de winst. De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,8 procent hoger op 22.714,44 punten. Vooral de Japanse bedrijven die veel omzet halen uit China waren in trek door speculatie dat de Chinese economie minder hard wordt getroffen door de coronacrisis gezien het relatief lage aantal coronagevallen in de regio.



