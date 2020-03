Europese beurzen duiken diep in het rood bij opening in het spoor van Nikkei en Wall Street KVE

06 maart 2020

08u24

Bron: Belga 1 Economie Na de forse verliesbeurt op Wall Street gisteren, krijgen de Europese aandelenbeurzen eveneens een stevige tik . De bel20 is 2 procent lager van start gegaan. Ook de Japanse aandelenbeurs sloot eerder al met flinke verliezen, net zoals andere Aziatische beurzen. Beleggers blijven bezorgd over de economische impact van het nieuwe coronavirus, dat zich steeds verder lijkt te verspreiden in Japan en de rest van de wereld. Vooral luchtvaartmaatschappijen krijgen klappen.

De Bel20 kleurt helemaal rood, geen enkel aandeel kan aanknopen met winst. Een gelijkaardig beeld zien we op de andere Europese beurzen. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 2,1 procent bij opening. De hoofdindex in Milaan zakte 2,2 procent. De Stoxx Europe 600, een brede Europese aandelenkorf, verliest eveneens 2 procent.

De Nikkei in Tokio ging 2,7 procent lager het weekeinde in op 20.749,75 punten en bereikte het laagste niveau in zes maanden tijd. De Japanse hoofdindex zakte deze week zo'n 1,9 procent. Het was de vierde verliesweek op rij. Vooral aandelen in de toeristische sector kregen harde klappen. De automakers Toyota en Honda kampten met een duurdere Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, en raakten 3,1 en 4,3 procent kwijt.

De Japanse luchtvaartmaatschappij ANA Holdings zakte 3,7 procent en AirTrip verloor 8,2 procent na de waarschuwing van de internationale brancheorganisatie IATA voor miljardenschade voor de luchtvaartsector vanwege de virusuitbraak. De Chinese luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines zakte 1,9 procent in Hongkong. In Zuid-Korea verloor Korean Air Lines 5,8 procent en de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways leverde 8,1 procent in.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de min. In China is het dodental als gevolg van het coronavirus opgelopen tot 3.042. Het aantal besmettingsgevallen steeg tot 80.552. Wereldwijd is het aantal besmettingen gestegen tot 98.420. Het aantal doden staat op 3385. Ruim 55.600 mensen zijn genezen verklaard. In Hongkong verloor de Hang Seng-index 2,3 procent en de Kospi in Seoel daalde 2,4 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een verlies van 2,8 procent.

Lees ook: Coronavirus kan wereld 912 miljard kosten: ook wie niet op de beurs zit zal gevolgen voelen (+)

Lees ook: Al uw vragen over corona beantwoord (+)