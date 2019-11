Europese begrotingsonderhandelingen in laatste rechte lijn: “Toch nog kloof van vier miljard euro” SVM

15 november 2019

16u19

Bron: Belga 0 Economie De lidstaten en de leden van het Europees Parlement hebben in Brussel de laatste rechte lijn van de onderhandelingen over de Europese begroting voor volgend jaar aangevat. Vier dagen voor het verstrijken van de deadline gaapt er nog een grote kloof van vier miljard euro tussen beide instellingen.

"We zijn optimistisch, maar we weten dat het een uitdaging wordt", verklaarde de Duitse staatssecretaris van Financiën Bettina Hagedorn voor aanvang van de gesprekken. Ook zij kon enkel vaststellen dat de standpunten van de hoofdsteden en de parlementsleden nog "heel ver van elkaar verwijderd" zijn.

De tegenstelling is klassiek: het parlement probeert traditiegetrouw meer geld uit de brand te slepen, de lidstaten proberen steevast de uitgaven in te tomen. Dat is dit jaar niet anders. Het parlement verdedigt een budget van 159,1 miljard euro en vraagt meer middelen voor de aanpak van klimaatverandering en jeugdwerkloosheid, Erasmus+ en onderzoek en ontwikkeling. De regeringen houden het op 153,1 miljard euro. Ze bepleiten ook voldoende marge voor onvoorziene uitgaven, zoals de gevolgen van een harde brexit.

Maandag ultieme deadline

Komt er alsnog een geratificeerd echtscheidingsakkoord uit de bus, dan betalen de Britten volgend jaar nog gewoon hun bijdrage. 2020 is ook het laatste jaar van de huidige financiële meerjarenbegroting. Dat verleent de clash tussen parlementsleden en ministers dit jaar een extra dimensie. De begroting van 2020 wordt immers de referentie indien beide instellingen het volgend jaar niet eens zouden raken over de inkomsten en uitgaven van 2021 tot 2027. Dan staat er meer dan duizend miljard euro op het spel.

Verwacht wordt dat de begrotingsonderhandelingen lang zullen aanslepen. De ultieme deadline is maandag om middernacht. Is er dan nog geen deal, dan moet de Europese Commissie een nieuw voorstel op tafel leggen. Indien parlement en lidstaten tegen het jaareinde nog geen akkoord bereikt hebben, dan zou de Europese Unie volgend jaar met voorlopige twaalfden van start moeten gaan.