Europese banken mogen van ECB tijdelijk meer schulden hebben AW

17 september 2020

12u59

Bron: Belga 0 Economie De grote banken in Europa mogen tot 27 juni 2021 hun schulden iets verhogen. Dat heeft de Europese Centrale Bank (ECB) besloten. De centrale bank wijst daarbij donderdag naar de uitzonderlijke omstandigheden vanwege de coronacrisis.

De maatregel houdt in dat banken hun bezittingen die zie in het kader van hun monetaire operaties bij de centrale bank parkeren, niet hoeven mee te tellen bij de berekening van de zogenaamde 'leverage ratio'. Dat getal drukt de verhouding tussen eigen vermogen en schulden uit. De stap zorgt ervoor dat die ratio lager uitvalt, waardoor banken meer ruimte krijgen om geld uit te lenen. Een woordvoerder verduidelijkt dat dankzij de versoepeling in totaal 73 miljard euro aan activa vrijgemaakt wordt.



Er is nu nog geen bindende eis voor die leverage ratio, maar op 28 juni volgend jaar wordt een eis van 3 procent van kracht. Rond die tijd zal de ECB kijken of de nu aangekondigde tijdelijke maatregel wordt voortgezet en de eis voor de leverage ratio langer zal worden verhoogd.



De beslissing is van toepassing op de grootste banken van het Oude Continent, die sinds november 2014 onder het rechtstreeks toezicht vallen van de ECB. Het gaat momenteel om 115 banken, met een totaal marktaandeel rond de 82 procent in de 19 landen van de Europese eenheidsmunt.