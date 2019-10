Europese aandelenbeurzen onderuit door vrees voor recessie HR

02 oktober 2019

18u45

Bron: Belga 0 Economie De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag stevig in de min geëindigd door de vrees van beleggers voor een wereldwijde recessie.

De Bel20 kleurde in Brussel volledig rood, en verloor 2,72 procent. De Nederlandse AEX-index sloot 2,8 procent lager op 558,01 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 3,1 procent, de Duitse Dax-index daalde onder de symbolische grens van 12.000 punten. De FTSE in Londen raakte 3,2 procent kwijt.

De vrees voor een recessie groeit. Zo raakte dinsdag al bekend dat de bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten in september flink is afgezwakt, terwijl de Wereldhandelsorganisatie woensdag aan de VS de toestemming gaf om invoerheffingen in te voeren op Europese producten.

In Hongkong doet de detailhandel het eveneens slecht, terwijl verschillende onderzoeksinstellingen de verwachtingen rond de Duitse groei naar beneden bijstelden. En ook het aanhoudende handelsconflict tussen China en de VS heeft een invloed op de negatieve stemming op de beurzen.

Bel20-index: collectief kopje onder

De Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste aandelen weerspiegelt, eindigde vandaag liefst 2,72 procent lager op 3.566,37 punten. De twintig titels die meetellen voor de berekening van de graadmeter gingen collectief kopje onder.

Het leidde tot een verlies van meer dan 3 procent voor acht van de twintig aandelen. De grootste dagverliezen waren daarbij voor Ontex (- 5,70 procent tot 15,05 euro), UCB (- 4,13 procent tot 63,20 euro), ING (- 3,69 procent tot 9,11 euro) en Aperam (- 3,42 procent tot 21,19 euro). Proximus kon de schade nog het meest beperken. De telecomtitel hield het bij een malus van 0,37 procent en een slotnotering van 27,29 euro.

Op de tweede rij zakte Mithra 11,72 procent tot 26,82 euro. KBC Securities verlaagde het koersdoel voor het aandeel van 33 euro naar 31 euro en haalde het van zijn kooplijst. Een tweede lezing van het akkoord dat het Luikse bedrijf met Mayne Pharma sloot, temperde de verwachtingen.

Winst was er bij de kleinere waarden dan weer voor Dexia (+ 6,75 procent tot 2,53 euro) en Keyware (+ 2,33 procent tot 0,88 euro).

Immobel steeg nog 0,60 procent tot 66,80 euro. De vastgoedpromotor wil 75 miljoen euro aan vers geld ophalen via het verkopen van obligatie aan particuliere beleggers. De effecten krijgen een looptijd van 7,5 jaar en dragen een rente van 3 procent bruto. De aanbiedingsprijs bedraagt 101,875 procent zodat de actuariële rente uitkomt op 2,722 procent bruto.

Bekijk ook: Econoom ziet 3 schokken die recessie kunnen veroorzaken