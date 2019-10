Europees Parlement vraagt meer bescherming voor werknemers en klanten bij faillissement groot bedrijf KVDS

24 oktober 2019

17u54

Bron: Belga 0 Economie Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie opgeroepen om meer bescherming te verlenen aan consumenten en werknemers bij een faillissement van een groot bedrijf zoals de Britse reisoperator Thomas Cook. De Europarlementsleden manen de Commissie ook aan om te bekijken of er strengere regels nodig zijn om de financiële situatie van luchtvaartmaatschappijen te monitoren.

De Europarlementsleden vragen de Commissie en de lidstaten onder meer om erover te waken dat de getroffen werknemers hun salarissen en pensioenrechten krijgen. Om de consumenten te beschermen is het volgens hen ook nodig dat garantiefondsen en verzekeringscontracten opgenomen worden in de regels over passagiersrechten.

Hervorming

Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen toonde zich bereid om aanpassingen te overwegen. De Europese instellingen onderhandelen momenteel over een hervorming van die regels. "Gelet op wat er is gebeurd, bekijken we een hele reeks opties in gevallen van insolvabiliteit van een maatschappij", zei Thyssen.





De Belgische eurocommissaris meldde dat de Commissie en de lidstaten de impact van het bankroet van Thomas Cook in kaart aan het brengen zijn. Ze herinnerde er alvast aan dat lidstaten een beroep kunnen doen op Europese fondsen, zoals het globaliseringsfonds voor ontslagen werknemers.

De Europarlementsleden manen de Commissie ook aan om te bekijken of er strengere regels nodig zijn om de financiële situatie van luchtvaartmaatschappijen van naderbij te monitoren. Sinds 2017 zijn er al 32 maatschappijen op de fles gegaan.