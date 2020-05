Europees Parlement vraagt herstelfonds van 2.000 miljard euro HLA

15 mei 2020

17u12

Bron: Belga 2 Economie In een met een ruime meerderheid goedgekeurde resolutie dringt het Europees Parlement aan op een economisch herstelfonds van 2.000 miljard euro om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Dat fonds, gefinancierd via langlopende obligaties, moet bovenop het nieuwe Europese meerjarenbudget komen en het mag niet als argument dienen om net op dat budget te beknibbelen.

De lidstaten kwamen vanwege de perikelen rond het coronavirus nog niet tot een akkoord over de nieuwe meerjarenbegroting. Nochtans dringt de tijd, want het huidige meerjarenbudget loopt eind dit jaar af. De Europese Commissie zal nu op 27 mei met een voorstel komen en daarna kan Europees president Charles Michel (MR) op zoek naar een vergelijk tussen de lidstaten, waarover dan nog eens met het parlement moet worden onderhandeld.

De Europarlementsleden stemmen er nu alvast mee in dat de lidstaten geen hogere bijdrages zullen moeten betalen als ze ermee instemmen dat de EU zelf meer eigen middelen zoekt. Dat zou dan kunnen via een taks op internetgiganten, milieutaksen of via een financiële transactietaks.

Bovenop de nieuwe meerjarenbegroting moet dus ook een herstelfonds komen. Dat moet hard getroffen lidstaten helpen met leningen en rechtstreekse investeringen. De resolutie zegt dat het fonds de grootteorde van 2.000 miljard euro moet bedragen en dat de Europese Commissie geen financiële trukendoos mag bovenhalen.

