Europees investeringsfonds pompte al 1,3 miljard in Belgische bedrijven kv

25 april 2018

18u32

Bron: Belga 3 Economie Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) heeft sinds zijn oprichting in 2015 1,3 miljard euro geïnvesteerd in 29 Belgische projecten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Vincent Van Peteghem opvroeg. Het gaat om bedrijven actief in onder meer offshore windparken, onderzoek en ontwikkeling en 3D-printen. Ons land staat daarmee pas op de elfde plaats in de EU, en "dat moet beter", vind Van Peteghem.

Het EFSI is één van de pijlers van het investeringsplan van de Europese Commissie, en wordt daarom ook wel eens het Junckerfonds genoemd. Het vehikel moet projecten die van strategisch belang zijn voor Europa - zoals nieuwe ontwikkelingen in duurzame technologie of de technische sector - een financieel duwtje in de rug geven en ze op het continent zien te houden. Europa heeft zelf 21 miljard in het fonds gepompt, met de bedoeling om binnen de drie jaar een bedrag van 315 miljard te genereren.

De bedrijven in ons land kregen tot nu toe al 1,3 miljard euro los, voor in totaal 29 projecten. Daarmee is België de elfde begunstigde van het EFSI, en "dat moet beter", vindt Van Peteghem. "We hebben in ons land absoluut nood aan strategische investeringen op het vlak van hernieuwbare energie, mobiliteitsinfrastructuur en in de zorgsector", aldus het CD&V-Kamerlid.

"We bezitten daarenboven een enorm potentieel aan creativiteit en kennis in onderzoek en ontwikkeling binnen onze onderwijsinstellingen en kmo's. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we meer uit het EFSI zouden moeten kunnen halen. We moeten onze bedrijven beter begeleiden en ondersteunen om Europees geld naar België te halen."