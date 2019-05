Europees Hof van Justitie legt bom onder wet die bedrijven beschermt tegen schuldeisers KVDS

21 mei 2019

07u01

Bron: Belga 4 Economie Een deel van de Wet op de Continuïteit van de Onderneming is in strijd met de Europese regels. Dat blijkt uit een arrest van het Europees Hof van Justitie, zo schrijft de krant het Belang van Limburg. Het arrest legt een bom onder de zogenoemde Wet op de Continuïteit van de Onderneming (WCO), die bedrijven in moeilijkheden beschermt tegen zijn schuldeisers.

Na het arrest van het Europees Hof van Justitie ziet het ernaar uit dat de WCO zal moeten worden aangepast, schrijft de krant.

Het is vooral de bepaling dat bedrijven die de activiteiten van een noodlijdende onderneming overnemen, zelf mogen kiezen welke werknemers worden overgenomen en welke niet, waar het Hof over valt. Volgens het arrest is de WCO om die reden in strijd met een Europese richtlijn uit 2001. Die zegt dat een onderneming die de activiteit van een andere onderneming overneemt de sociale rechten van de overgenomen werknemers moet garanderen. De richtlijn werd naar Belgisch recht omgezet in CAO 32bis. Het arrest van het Europees Hof van Justitie zegt dat de WCO immers geen liquidatie of een faillissement inhoudt, maar juist de continuïteit van de activiteit op het oog heeft, ook al houdt de vennootschap op te bestaan.