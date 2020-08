Europees groen licht voor staatssteun Brussels Airlines AW

21 augustus 2020

14u58

Bron: Belga 0 Economie De Europese Commissie heeft ingestemd met de Belgische steunmaatregel voor Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij krijgt een lening van 287 miljoen euro en een kapitaalinjectie van 3 miljoen euro om de coronacrisis te trotseren.

"Brussels Airlines heeft aanzienlijke verliezen geleden ten gevolge van de reisbeperkingen die België en andere regeringen moesten opleggen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Met dit steunpakket zal België de SN-groep, waartoe Brussels Airlines behoort, de liquiditeit verstrekken die hij dringend nodig heeft om de gevolgen van de huidige crisis het hoofd te bieden", zo lichtte vicevoorzitter en mededingingscommissaris Margrethe Vestager toe.

Het steunpakket is goedgekeurd op grond van het tijdelijke kader voor staatssteun, dat de lidstaten meer ruimte biedt om hun economie te stutten in coronatijden. Wel is volgens de Commissie verzekerd dat de Belgische staat voldoende wordt vergoed voor het risico dat de belastingbetaler draagt. Er zijn ook voorwaarden aan de steun gekoppeld die concurrentiestoornissen moeten beperken.



De federale regering en het Duitse moederbedrijf Lufthansa hadden in juli een akkoord bereikt over een steunpakket van in totaal 460 miljoen euro voor Brussels Airlines, dat vanwege de coronacrisis met grote exploitatieverliezen en liquiditeitstekort kampt. Bovenop de 290 miljoen euro van België pompt Lufthansa, dat zelf ook beroep moet doen op Duitse staatssteun, ook nog eens 170 miljoen euro in zijn dochtermaatschappij. Begin deze week gaf ook het Economisch Stabilisatiefonds van de Duitse overheid al zijn fiat.

Winstgevende toekomst

Bij Brussels Airlines reageert men uiteraard tevreden. De steun moet de springplank worden naar een structureel winstgevende toekomst. “Met dit nieuws is de derde pijler bereikt voor onze redding en onze structurele competitiviteit. We zijn opgelucht dat de uitvoering van de financiële transactie kan plaatsvinden. Dit betekent dat we nu al onze aandacht richten op de tijdige implementatie van ons transformatieplan Reboot Plus”, reageert CEO Dieter Vranckx.

Volgens minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) is het Europese groen licht “belangrijk nieuws voor de medewerkers van Brussels Airlines en de duizenden gezinnen van wie er iemand in of rond onze nationale luchthaven werkt”. “De economische betekenis kan niet genoeg worden benadrukt. Brussels Airport is het tweede belangrijkste economische knooppunt van ons land en zorgt voor heel wat welvaart”, onderstreept de minister.

De Croo herinnert aan de garanties die de Belgische overheid bedong. Het geld moet binnen Brussels Airlines blijven, de rol van de maatschappij als hub carrier wordt gerespecteerd en het merk blijft behouden. Ook het hoofdkantoor blijft in Brussel. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM zal eerstdaags de lening verstrekken.