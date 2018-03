Europees groen licht voor overname Monsanto door Bayer jv

21 maart 2018

12u39

Bron: belga 1 Economie De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de overname van de Amerikaanse zadenproducent Monsanto door de Duitse chemiereus Bayer. Om aan de concurrentiebezwaren van de Commissie tegemoet te komen, moet de nieuwe groep wel voor meer dan zes miljard euro onderdelen afstoten.

Bayer heeft zo'n 56 miljard euro veil voor de overname van Monsanto, de producent van het veelbesproken glyfosaat. Door de fusie ontstaat de grootste leverancier van zaden en gewasbeschermingsmiddelen ter wereld. Onder Europese druk stemden beide bedrijven ermee in om samen ruim zes miljard euro aan onderdelen af te stoten.

"Dit zal verzekeren dat er ook na deze fusie nog voldoende echte concurrentie en innovatie zal zijn op de markten voor zaden, pesticiden en digitale landbouw", reageerde eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager. "Dat is belangrijk, want we hebben concurrentie nodig om te verzekeren dat landbouwers keuze hebben tussen verschillende zaden en pesticiden aan betaalbare prijzen."

Tegen de fusie rees in Europa veel verzet van milieuorganisaties. Vestager ontving zelfs ruim een miljoen handtekeningen van Europeanen die wilden dat zij de fusie zou blokkeren.