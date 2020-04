Europeanen drinken dit jaar minder wijn Isabelle Voois

Bron: AD.nl 2 Economie De Europese Commissie verwacht dat Europeanen dit jaar veel minder wijn gaan drinken dan normaal, als gevolg van de coronacrisis. Dat maakte de commissie bekend in een rapport .

In het rapport, dat gisteren verscheen, komt naar voren dat naar verwachting de algehele wijnconsumptie in de 27 EU-landen tussen augustus 2019 en juli 2020 met 107 miljoen hectoliter zal dalen vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. In totaal is dit een daling van acht procent.

De wijnconsumptie in restaurants en bars, normaal gesproken dertig procent van de algehele consumptie in de EU, is vanwege de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis gestopt. Hierdoor drinken we minder kwaliteitswijnen en kopen we nu vooral wijn die te koop is via de detailhandel, schrijven de opstellers van het rapport.

De impact van de crisis op de wijnconsumptie is dus groot, maar het effect verschilt per wijnsoort. De verkoop van wijn in supermarkten en slijterijen (meestal gebruikt voor feesten) is namelijk wel met zeventig procent toegenomen, maar deze stijgingen kunnen waarschijnlijk de enorme terugval in de horeca niet compenseren.

Wijnexport

Naast een daling van de Europese wijnconsumptie, verwacht de commissie ook een daling van veertien procent in de wijnexport. Dit heeft niet alleen te maken met vraaguitval door de crisis, ook de Amerikaanse importheffingen van 25 procent die sinds oktober gelden op Europese producten (zoals Franse wijn) spelen hierbij een grote rol.

De crisis zorgt er ook voor dat de wijnexport in de EU wordt beïnvloed op de belangrijkste exportbestemmingen, bijvoorbeeld China. Naar verwachting zal de uitvoer met veertien procent dalen in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

