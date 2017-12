Europa wil pakjes versturen binnen EU goedkoper maken kv

18u32

Bron: Belga 2 Getty Images Economie Pakjes verzenden en ontvangen over de grenzen van EU-landen moet goedkoper. Europese onderhandelaars hebben afgelopen nacht een ontwerpakkoord bereikt om de prijzen van pakketdiensten op een daarvoor voorziene website openbaar te maken, zodat consumenten kunnen vergelijken. De toegenomen concurrentie moet de prijzen dan vanzelf doen dalen.

De Europese Commissie zit al even met de e-commerce in de maag. Pakjes versturen naar een ander EU-land is duur - gemiddeld vijf keer hoger dan de prijzen in eigen land - waardoor consumenten en kmo's aarzelen om dingen te kopen of leveren in andere lidstaten.

De Commissie wil daar nu een mouw aan passen, al komt er geen maximumprijs. Wél komt er een speciale website, waarop bedrijven en consumenten de prijzen van pakjesdiensten kunnen vergelijken en zo de goedkoopste kunnen kiezen. De redenering is dat dit de concurrentie aanzwengelt, waardoor de prijs vanzelf wel zal dalen.

De lidstaten zelf zullen instaan voor de controle op de tarieven, en beslissen of die niet "onredelijk hoog" zijn in verhouding tot de kosten. Dat gebeurt nu al voor binnenlands brief- en pakjesverkeer, in ons land door het BIPT. Op die manier wil Europa het overzicht behouden over de "wildgroei" aan "nieuwe, innovatieve" e-commerce bedrijven, klinkt het in een communiqué.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement bereikten vandaag een akkoord over het voorstel. De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door het voltallige parlement en de lidstaten. De nieuwe regelgeving gaat hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar in.