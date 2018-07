Europa waarschuwt Trump voor gevolgen VS-taks op auto's bvb

02 juli 2018

11u56

Bron: Belga 0 Economie De Verenigde Staten zouden geconfronteerd kunnen worden met bijzonder harde tegenmaatregelen indien president Donald Trump beslist om speciale importtarieven op auto's in te voeren. In een brief aan de Amerikaanse autoriteiten waarschuwt de Europese Commissie dat 294 miljard dollar aan Amerikaanse producten getroffen zou kunnen worden.

In de brief, die het Franse persbureau AFP kon inkijken, raamt de Commissie dat de Europese Unie en de andere handelspartners van Washington hun vizier kunnen richten op 294 miljard dollar (250 miljard euro) aan Amerikaanse producten, of 19 procent van de Amerikaanse export van vorig jaar. Het bedrag komt ongeveer overeen met de totale import van auto's en auto-onderdelen in de VS.

Trump stoort zich al een hele tijd aan de hogere invoertarieven voor auto's in de Europese Unie. "Het is vreselijk wat ze ons aandoen. Zij sturen hun Mercedes hierheen, maar wij kunnen onze auto's niet naar hen sturen", zo kloeg hij gisteren nog op televisiezender Fox. Het Europese handelsbeleid is volgens de president "wellicht even erg als dat van China".

Trump dreigde er een tiental dagen geleden mee om een douanetaks van 20 procent in te voeren op Europese auto's. In de brief waarschuwt de Commissie dat zo'n taks opnieuw het internationale recht zou schenden en de reputatie van de VS verdere schade zou toebrengen.

De VS heffen sinds juni al hogere invoertarieven op Europees staal en aluminium. De Europeanen aanzien die maatregel als puur protectionisme en voerden al tegenmaatregelen in op een rist Amerikaanse producten ter grootte van zowat 2,8 miljard euro. Het gaat onder meer om motorfietsen, bourbon whisky en jeans.