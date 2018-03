Europa vraagt Trump: "Hou ons buiten staaloorlog" Frans Boogaard

09 maart 2018

16u49

Bron: AD.nl 1 Economie Europa gaat proberen om net als Canada en Mexico een vrijwaring te krijgen van de tariefsverhogingen op staal en aluminium die VS-president Trump gisteravond aankondigde. Maar dan wel als blok: in geen geval zal de Europese Commissie aanvaarden dat landen binnen Europa tegen elkaar worden uitgespeeld.

"Europa moet worden gezien als het handelsblok dat we zijn, en waarbinnen we allemaal gebonden zijn aan dezelfde handelsregels", aldus vicevoorzitter Jyrki Katainen van de Europese Commissie vanmiddag. Binnen dat blok mag geen ongelijk speelveld ontstaan.

De handelsadviseur van Trump zei gisteravond dat ook voor Europese landen uitzonderingen mogelijk zijn, maar die zullen ze dan één voor één in Washington moeten komen bepleiten. De Commissie ziet dat als een verdeel- en-heerspolitiek. Katainens collega van Handel, de Zweedse Cecilia Malmström, heeft morgen al gesprekken met Amerika en Japan, maar volgens Katainen worden de problemen daar niet opgelost: Het is een, niet hét gesprek.''

Wel zal Malmström de ruimte aftasten voor een Europese uitzonderingspositie en wil ze ook praten over de grondoorzaak van de staalproblemen, te weten de wereldwijde overproductie. Europa werkt tegelijkertijd hard door aan zijn lijst van honderd producten waarop het zelf een tariefsverhoging van 25 procent loslaat, mocht het tot een importheffing komen. De EU wil klaar zijn om terug te slaan op het moment, over twee weken, waarop de tariefsverhoging in moet gaan.

Brussel zegt niet te begrijpen waarom Trump vooralsnog alleen Canada en Mexico uitzondert van de tariefsverhogingen op staal (25) en aluminium (10 procent). Die twee landen zouden in belangrijke mate bijdragen aan de Amerikaanse veiligheid. "Maar het moet toch duidelijk zijn dat als het om veiligheid gaat, wij de nauwste bondgenoot van Amerika zijn", aldus Katainen.

Volgens hem hebben de VS-autoriteiten geen enkel bewijs voor dumping van Europees staal op de Amerikaanse markt. Om de zaak niet op het spits te drijven houdt Europa zijn opstelling formeel en zeker binnen de regels van de wereld- handelsorganisatie WTO, en kiest de EU ook voor een gematigd woordgebruik. De tariefsverhogingen waarmee het zo nodig terugslaat heten geen "vergeldingsmaatregelen" meer, maar"maatregelen die het evenwicht moeten terugbrengen" (rebalancing in plaats van retaliation). Volgens Katainen zal Brussel de dialoog blijven zoeken "om de schade voor iedereen zoveel mogelijk te beperken".