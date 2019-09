Europa voert onderzoek naar Belgische belastingdeals met multinationals SPS

16 september 2019

11u59

Bron: ANP 10 Economie De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar individuele belastingafspraken in België met 39 multinationals. Bepaalde internationale ondernemingen zouden door fiscale bepalingen over zogenoemde winstoverschotten hun vennootschapsbelasting drastisch kunnen verminderen, soms tot 90 procent.

Het onderzoek volgt na een nietigverklaring door het Europese Gerecht van een eerder commissie-onderzoek dat was gericht op een Belgisch belastingschema tussen 2005 en 2014. Het Gerecht vond in 2016 dat de commissie niet had aangetoond dat zo'n schema bestaat. Daarom heeft EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) besloten haar pijlen nu te richten op de 39 individuele afspraken van de bedrijven met de Belgische fiscus.

Alle 39 bedrijven zijn onderdeel van internationale ondernemingen met een hoofdkantoor in de EU. Het gaat onder meer om BASF Antwerpen, Omega Pharma International, AB InBev en Kinepolis. Vestager meent dat de afspraken indruisen tegen Europese regels omdat de 39 multinationals worden bevoordeeld tegenover binnenlandse firma's.