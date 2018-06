Europa riskeert tijdens WK en rest van de zomer zonder bier te vallen door tekort aan koolzuur jv

20 juni 2018

14u00

Bron: Gasworld 0 Economie Europa zit met "het grootste leveringsprobleem van koolstofdioxide van de laatste decennia". Dat meldt het gespecialiseerde magazine Gasworld. Vooral de producenten van koolzuurhoudende dranken zijn daarvan de dupe. En natuurlijk ook de consumenten van dorstlessend vocht als schuimend bier en andere bruisende softdrinks.

Koolstofdioxide zorgt niet alleen voor de bubbels in frisdrank en in bier (flesjes of blik), het laat ook het bier uit de vaten in cafés vloeien. Verder wordt het nog gebruikt voor het verpakken van vers vlees en salades. Maar momenteel zijn, volgens Gasworld, minstens vijf Europese producenten van CO2, in onderhoudsmodus en dus niet in bedrijf.

Koolzuurgas voor bruisende drankjes is zeker in West-Europa meestal een nevenproduct van ammoniakfabrieken die kunstmest produceren. Omdat de vraag naar kunstmeststoffen grofweg in de winter piekt, gaan fabrikanten vaak van april tot juni dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Door de lage prijzen voor ammoniak en externe import werd die jaarlijkse 'droogleggingsperiode' ook nog eens verlengd. De hogere prijzen voor natuurlijk gas, ten slotte, waren niet meteen stimulans voor de ammoniakfabrieken. Met het WK en door het mooie weer waarvan Europa recent mocht genieten, is dat dit jaar een barslechte timing.

Heel wat drankproducenten in Noord- en continentaal Europa zitten dan ook met de handen in het haar. In het Verenigd Koninkrijk, waar één van de twee CO2 producenten op dit moment gesloten is, heeft het tekort aan CO2 zelfs al rechtstreeks invloed op de bierproductie. Het land staat zelf in voor maar liefst 82 procent van de eigen bierconsumptie.

De British Beer and Pub Association (BBPA) heeft in een brief aan de CO2-sector gevraagd het probleem op te lossen. "Jullie hadden dit kunnen voorzien", verwijt Brigid Simmonds van de BBPA hen. "We zitten met het WK dat in Duitsland al even populair is als bij ons. Waarom hier niet op geanticipeerd is, is mij een raadsel."

De organisatie waarschuwde haar leden dat het CO2 dat voor biertaps gebruikt wordt, officieel goedgekeurd moet zijn voor menselijke consumptie. Simmonds vreest dat caféhouders op zoek zouden durven gaan naar mogelijk schadelijke alternatieven.

Het nijpende tekort zou nog minstens tot eind juni aanhouden.