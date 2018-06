Europa boos over Amerikaanse straftarieven op Spaanse olijven HR

13 juni 2018

16u12

Bron: Belga 0 Economie De Europese Commissie is boos over het voornemen van de Amerikaanse regering om "onredelijk hoge" antidumpingheffingen toe te passen op Spaanse olijven. "Gewoon onaanvaardbaar", zo reageerde een woordvoerder op het nieuws uit Washington.

Dinsdag besloot het Amerikaanse ministerie van Handel op basis van een onderzoek dat olijven uit Spanje tegen onrechtvaardige dumpingprijzen uitgevoerd worden naar de Verenigde Staten. Ze worden er volgens de Amerikanen tot 25,5 procent onder de reële waarde verkocht. Bovendien wrijven ze de Spaanse overheid aan dat de olijfproducenten tot 27 procent gesubsidieerd worden. Op basis van die vaststellingen beslist de Amerikaanse commissie voor internationale handel op 24 juli over de invoering van antidumping- en antisubsidieheffingen.

De Europese Commissie vindt de geplande Amerikaanse heffingen "buitensporig" en "ongerechtvaardigd". "Dit is een protectionistische maatregel gericht tegen een Europees kwaliteitsproduct dat zeer geliefd is bij Amerikaanse consumenten", zo verklaarde de woordvoerder van eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström.

De Commissie wacht de definitieve Amerikaanse beslissing op 24 juli af om verdere stappen te overwegen. De zegsman wees er wel op dat Washington nu al voorlopige douanerechten heft. Dat heeft volgens hem al een belangrijke impact, met name in Andalusië, waar het economische belang van de sector groot is.