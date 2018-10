Europa beperkt blootstelling aan 8 giftige stoffen op het werk kv

11 oktober 2018

16u55

Bron: Belga 0 Economie Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn het vandaag eens geraakt over nieuwe grenswaarden voor de blootstelling aan acht kankerverwekkende stoffen op de werkvloer.

Het parlement en de lidstaten zijn tot een akkoord gekomen over een gefaseerde invoering van een grenswaarde voor dieseluitlaatgassen van 0,05 mg per kubieke meter. Dat moet de gezondheid van twaalf miljoen Europese werknemers beter beschermen.

Ook voor zeven andere schadelijke stoffen spraken de parlementsleden en de lidstaten nieuwe grenswaarden af. Het akkoord kadert in een bredere herziening van een richtlijn uit 2004 die de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk moet beperken. Vorig jaar was al overeenstemming bereikt over een eerste reeks van dertien gevaarlijke stoffen. Over vijf stoffen is er nog geen akkoord.

Elk uur sterven in de Europese Unie zeven tot twaalf mensen aan een kanker die zijn oorsprong vindt in professionele activiteiten. Claude Rolin (cdH)

Kanker

Dit "zal meer bescherming bieden aan meer dan twintig miljoen werknemers in Europa", verwees eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen onder meer naar de chemische sector, de auto-industrie, de bouw en het wegtransport. De meeste lidstaten hebben weliswaar eigen plafonds voor tal van kankerverwekkende stoffen, maar de Europese herziening maakt volgens haar "een einde aan het concurrentiële voordeel van staten die een zwakkere bescherming van werknemers hadden".

Niet arbeidsongevallen, maar kanker is de belangrijkste doodsoorzaak op de werkvloer. "Elk uur sterven in de Europese Unie zeven tot twaalf mensen aan een kanker die zijn oorsprong vindt in professionele activiteiten", zegt Belgisch Europarlementslid Claude Rolin (cdH).