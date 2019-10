EU zou Zwitserland van grijze lijst belastingparadijzen halen jv

04 oktober 2019

17u57

Bron: afp 0 Economie De 28 lidstaten van de Europese Unie zouden volgende week beslissen om Zwitserland van de grijze lijst van belastingparadijzen te halen. Dat blijkt uit een document dat het Franse persbureau AFP heeft bekeken.

Op de Europese grijze lijst staan derde landen die zich slechte leerlingen hebben getoond in de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking, maar bepaalde toezeggingen hebben gedaan die verdere opvolging vereisen.

Zwitserland heeft een fiscale hervorming doorgevoerd die intussen in werking zijn getreden en vanaf januari 2020 van toepassing worden. "De noodzakelijke hervormingen zijn goedgekeurd en gepubliceerd in het staatsblad en bijgevolg moet Zwitserland verwijderd worden van de lijst", zo staat in het document.

De beslissing moet donderdag unaniem bekrachtigd worden door de ministers van Financiële Zaken op een bijeenkomst in Luxemburg. Ook Albanië, Costa Rica, Servië en Mauritius zouden van de grijze lijst verdwijnen.

De EU beschikt sinds eind 2017 over een grijze en een zwarte lijst. Op de zwarte lijst staan jurisdicties die weinig of niets ondernemen tegen belastingontduiking- en ontwijking. De Verenigde Arabische Emiraten en de Marshall-eilanden zouden van die lijst worden gehaald. Dan zouden er nog negen jurisdicties resten: Amerikaans Samoa, Belize, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad en Tobago, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu.