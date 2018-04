EU zet in op durfkapitaal zodat innovatieve ondernemers niet langer wegtrekken naar VS SI

10 april 2018

12u36

Bron: Belga 0 Economie De Europese Unie trekt te weinig durfkapitaal aan, waardoor start-ups vaak niet kunnen doorgroeien tot volwaardige grote spelers en wegtrekken naar betere oorden, zoals de Verenigde Staten. Om daar iets aan te doen, start de Europese Unie met 'VentureEU', een fonds dat zes bestaande private durfkapitaalfondsen overkoepelt en meer geld van private investeerders moet aantrekken. De Europese Commissie verwacht een opbrengst van 2,1 miljard euro, wat moet leiden tot 6,5 miljard aan investeringen.

De Europese Commissie stelde het project dinsdagmiddag voor. Bedoeling is om met VentureEU een soort overkoepelend investeringsfonds te vormen, dat zes private durfkapitaalfondsen herbergt.

VentureEU start met 410 miljoen euro Europees geld. Dat bedrag moet andere publieke en private investeerders aantrekken, om zo te landen op 2,1 miljard euro. Dat moet op zijn beurt dan weer 6,5 miljard aan nieuwe investeringen in start-ups in heel Europa opleveren, schat de Commissie. De zes geselecteerde fondsen moeten elk start-ups en kmo's in minimum vier Europese landen financieren. Ze kunnen kiezen tussen een resem sectoren, zoals ICT, medische technologie of hernieuwbare energie. Ongeveer 1.500 start-ups in de hele Europese Unie zullen ervan kunnen profiteren, en dat al vanaf volgend jaar, maarkt de Commissie zich sterk.

Te klein

Het nieuwe fonds moet de Europese Unie mee op de kaart van het durfkapitaal zetten. Ter vergelijking: durfkapitalisten investeerden in 2016 6.5 miljard in de EU, in de VS was dat bijna 40 miljard, of zes keer meer. De bestaande fondsen in de EU zijn ook te klein: ze hebben gemiddeld 56 miljoen in portefeuille, in de Verenigde Staten is dat 156 miljoen.

"In durfkapitaal is de grootte belangrijk. Met VentureEU zullen veel innovatieve ondernemers in de EU snel de investering krijgen die ze nodig hebben om te kunnen doorgroeien tot een wereldwijd succesverhaal", zegt vicevoorzitter van de Commissie Jyrki Katainen. "Dit betekent meer jobs en economische groei in Europa."