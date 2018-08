EU wil ook auto's tariefvrij verhandelen met de VS KVE

30 augustus 2018

16u03

Bron: Belga 0 Economie Als het van de Europese Commissie afhangt, mogen in de toekomst alle industriële goederen, en dus ook auto's, tariefvrij van de Verenigde Staten naar de Europese Unie verscheept worden, op voorwaarde dat de VS hetzelfde gunstregime hanteert. Dat heeft commissaris voor Handel Cecilia Malmström vandaag in de commissie Handel van het Europees Parlement gezegd. "Dat zou economisch goed zijn voor ons, maar ook voor hen", citeert de nieuwssite Politico Malmström.

Met het verrassende akkoord dat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Amerikaanse president Donald Trump in juli bereikten, verklaarden de EU en de VS zich bereid te werken aan een handelsakkoord dat op termijn alle tarieven, barrières en subsidies zou opheffen in de trans-Atlantische handel in industriële goederen. Enkel de auto-industrie zou niet onder 'scope' van het akkoord vallen.

De Commissie wil nu toch verder gaan. "Wij zijn bereid om naar een nultarief te gaan voor alle industriële goederen, maar alleen als de VS hetzelfde doet, zodat het op wederkerige basis gebeurt. We zijn zelfs bereid onze autotarieven naar nul te herleiden als ook de VS dat doet. Dat zou economisch goed zijn voor ons, maar ook voor hen", zei Malmström in het parlement.

Brussel en Washington voeren momenteel gesprekken om het kader vast te leggen voor een mogelijk toekomstig handelsakkoord. Volgens Politico stelde de EU haar Amerikaanse gesprekspartners vorige week al voor de auto-industrie in het akkoord op te nemen, maar viel dit op een koude steen.

Momenteel hanteert Europa een tarief van 10 procent op de import van Amerikaanse auto's, terwijl de VS een importheffing van 2,5 procent toepast. Tegelijk belasten de Amerikanen ingevoerde lichte vrachtwagens en pick-uptrucks aan 25 procent.

Nog volgens Malmström is het niet de bedoeling de gestrande onderhandelingen over een breed handels- en investeringsverdrag met de VS, het zogenaamde TTIP, nieuw leven in te blazen. Ze spreekt van "een meer beperkt handelsakkoord".