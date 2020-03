EU-rechters laten deur naar belasting techbedrijven open HR

03 maart 2020

20u29

Bron: ANP 0 Economie Hongarije mag belasting heffen op de omzet van telecombedrijven en detailhandelaars. Volgens het Europees Hof van Justitie staat het EU-lidstaten vrij om het belastingstelsel in te voeren dat zij het meest geschikt achten en om een op de omzet gebaseerde progressieve belasting vast te stellen. De uitspraak kan een precedent scheppen voor de zogenoemde digitaks, zeggen betrokkenen.

De uitspraak volgt op het protest tegen de omzetbelasting door dochters van het Britse telecombedrijf Vodafone en supermarktketen Tesco in Hongarije. Zij voelen zich gediscrimineerd ten opzichte van Hongaarse ondernemingen die vrijgesteld zijn van de omzetbelasting. De meeste bedrijven die in de hogere belastingschijven vallen, hebben een buitenlandse zetel. Maar volgens het hof boeken de buitenlandse bedrijven simpelweg de grootste omzetten op de Hongaarse markten.

In de EU wordt al een tijd gediscussieerd over de invoering van de digitaks, een omzet- of winstbelasting voor internetbedrijven. Nu betalen bedrijven volgens internationale afspraken winstbelasting in het land waar ze gevestigd zijn. Internetreuzen als Amazon en Apple zetelen daarom in fiscaal aantrekkelijke landen, maar draaien enorme omzetten in andere landen. Die lopen door de vestigingsregel belastinginkomsten mis. Het hof stelt dat de omzetbelasting “een relevante indicator vormt voor de draagkracht van de belastingplichtigen.”