EU pompt 180 miljard euro in economie om klappen door coronavirus op te vangen MVDB HR

16 maart 2020

21u18 3 Economie De eurogroep wil koste wat het kost de EU-burgers en de Europese eenheidsmunt beschermen tegen de economische fall-out van de coronacrisis. De ministers van Financiën van de eurozone zijn maatregelen overeengekomen waarmee de economie dit jaar ter waarde van 1 procent van het gezamenlijk inkomen (bni) wordt gestimuleerd. Dat staat gelijk aan circa 180 miljard euro.

Eurogroepvoorzitter Mario Centeno zei na afloop van een videoconferentie van de ministers dat zij bereid zijn alle nodige verdere maatregelen te nemen om de economische klappen als gevolg van het coronavirus op te vangen. “We zullen alles doen wat nodig is, en zelfs meer, om het vertrouwen te herstellen en een snelle economische heropleving te steunen.”

Het gaat om een serie nationale en Europese maatregelen die al zijn toegezegd of in gang zijn gezet, waaronder financiële steun voor bedrijven en burgers die hun baan (tijdelijk) kwijtraken. Volgens Centeno hebben de eurolanden al zeker 10 procent van het bni aan garantieschema’s en uitgestelde belastingen uitgetrokken.

Alexander De Croo

Ook Belgisch minister van Financiën Alexander De Croo vindt dat alle beleidsinstrumenten die er zijn, ingezet moeten kunnen worden “om te vermijden dat deze sanitaire crisis ook een diepe economische crisis wordt”. Opvallend: hij pleit voor de betrokkenheid van het Europese noodfonds ESM. Dat is omstreden, want in sommige Europese middens wordt ervoor gewaarschuwd dat de inzet van het ESM het vertrouwen in de Europese lidstaten zou ondermijnen.

De Croo breekt ook een lans voor Europese solidariteit. Dat landen elkaars goederen blokkeren aan de Europese binnengrenzen, vindt hij niet kunnen. De Commissie heeft de lidstaten vandaag richtlijnen uitgevaardigd aan de hand waarvan de Europese landen beter kunnen controleren of er met corona besmette mensen de grens oversteken, zonder dat ze meteen formele controles gaan instellen, die het goederenverkeer hinderen.

Wat de financiële sector betreft, vindt De Croo dat die zijn aangelegde buffers moet gebruiken om de reële economie te ondersteunen. Ook overheden moeten inspanningen doen om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven niet overkop gaan. “Ons land heeft daarvoor al een eerste pakket steunmaatregelen genomen en zal snel met een tweede pakket komen”, aldus De Croo.

Goedkope leningen

De Europese Investeringsbank kondigde na de conferentie aan 40 miljard euro aan goedkope leningen op korte termijn beschikbaar te stellen voor ondernemingen in zwaar weer, voor noodprojecten in de gezondheidssector en de ontwikkeling van vaccins.