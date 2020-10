EU mag voor bijna 4 miljard dollar invoerheffingen opleggen aan Amerikaanse producten KVE

13 oktober 2020

16u50

Bron: Belga 0 Economie De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft zoals verwacht de Europese Unie de toestemming gegeven om importheffingen in te voeren op producten uit de Verenigde Staten. Het gaat om een nieuwe stap in het al meer dan 15 jaar oude conflict tussen de EU en de VS over staatssteun aan de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing.

De EU mag van de WTO invoerheffingen opleggen op bijna 4 miljard dollar (3,4 miljard euro) aan Amerikaanse producten. Het gaat om een straf voor staatssteun waarvan het Amerikaanse bedrijf Boeing jarenlang kon profiteren in de VS. De Europese Unie heeft ook al een lijst opgesteld van producten die ze mogelijk extra zal belasten. Het gaat onder meer om lijnvliegtuigen, tractoren, tabak, ketchup, zalm en appelsiensap, zo zegt het Franse persagentschap AFP.

Vorig jaar kregen de VS van de WTO de toestemming om importheffingen in te stellen op 7,5 miljard dollar (6,4 miljard euro) aan Europese producten. Dat was het hoogste bedrag aan zogenoemde tegenmaatregelen die de WTO ooit heeft toegelaten in een handelsconflict. De toestemming kwam er, nadat de Wereldhandelsorganisatie had geoordeeld dat gunstige leningen van Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk aan Airbus op verboden staatssteun neerkwamen.

Onderhandelingen

De EU stelde in juli voor om het jarenlange conflict te beëindigen door onderhandelingen op te starten met de VS, maar Washington is tot nu toe niet op dat aanbod ingegaan. Dinsdag herhaalde vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis dat voorstel. “Ik heb duidelijk gemaakt dat mijn voorkeur gaat naar een onderhandelde oplossing met de Verenigde Staten”, stelde Dombrovskis in een persbericht. Hij stelt voor dat de VS de invoerheffingen die zij vorig jaar invoerden, ongedaan maken. Dan zal de EU de strafmaatregelen die de WTO nu mogelijk maakte, niet activeren. Maar als er geen onderhandelde oplossing komt, “zullen we gedwongen worden onze belangen te verdedigen op een evenredige manier”.

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer reageerde dat er volgens hem geen basis is voor de WTO-beslissing. Maar hij voegde toe dat hij de onderhandelingen met de EU wil “intensifiëren”, om te komen tot “eerlijke concurrentie”. Hij zei nog te wachten op de Europese reactie op een recent Amerikaans voorstel.

Airbus liet weten te hopen dat de strijdbijl begraven kan worden, terwijl Boeing kritiek had op de WTO-beslissing.