EU maakt postbusfirma in buitenland moeilijker mvdb

13 maart 2019

21u58

Bron: ANP 0 Economie Het wordt voor bedrijven in de Europese Unie gemakkelijker om naar een andere lidstaat te verhuizen, er nieuwe vestigingen op te zetten of te fuseren met een buitenlands bedrijf. Maar het wordt juist moeilijker om een fictief bedrijf (postbusfirma) te beginnen om belasting of arbeidsrecht te omzeilen.

Dat is het doel van een nieuwe richtlijn waar de EU-landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie vandaag een politiek akkoord over hebben gesloten. De procedure voor bedrijven die hun vleugels naar een andere lidstaat willen uitslaan wordt vereenvoudigd. Maar ze moeten wel toestemming krijgen van de autoriteiten in eigen land. Die bekijken hoe legitiem de plannen zijn, en waar bijvoorbeeld omzetbelasting moet worden betaald. Ook moeten de werknemers op voorhand worden geraadpleegd over de plannen.

Volgens de Nederlander Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, zullen de nieuwe regels geld en tijd besparen. “Tegelijk beschermen ze de rechten van werknemers en, voor het eerst, helpen ze voorkomen dat bedrijven hun buitenlandse activiteiten misbruiken.‘’