EU-leiders nog geen akkoord over inzet noodfonds: beslissing twee weken uitgesteld kv

26 maart 2020

23u20

Bron: Belga 2 Economie De Europese staatshoofden en regeringsleiders geven de ministers van Financiën van de eurozone twee weken de tijd om voorstellen uit te werken voor een passende reactie op de financiële en economische impact van de coronacrisis. Die eurogroep opperde dinsdagavond al dat het ESM ingeschakeld zou kunnen worden, maar van het Europees noodfonds is in de gemeenschappelijke verklaring van de EU27 vanavond geen sprake.

Ook een verwijzing naar een gemeenschappelijk schuldinstrument of naar Europese coronaobligaties is geen verwijzing terug te vinden. Nochtans hadden verschillende landen, waaronder ook België, daar om gevraagd, maar voor het idee bestaat geen brede steun.

Volgens Europese Raadsvoorzitter Charles Michel is de EU bereid om "alles wat nodig is" te doen, maar komt het de eurogroep toe om concrete voorstellen te doen.

Ingewijden zeiden eerder op de avond dat Italië en Spanje, twee uitgesproken voorstanders van Europese obligaties (of eurobonds), de gemeenschappelijke verklaring dreigden tegen te houden omdat die niet ver genoeg ging.