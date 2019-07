EU heeft 35 miljard euro aan Amerikaanse producten in vizier voor potentiële importheffingen KVDS

23 juli 2019

19u09

Bron: Belga 0 Economie De Europese Unie heeft een lijst met voor 35 miljard euro aan Amerikaanse goederen klaar die mogelijk onderwerp kunnen uitmaken van Europese importheffingen, mochten de Amerikanen de douanerechten op Europese auto's verder opdrijven. Dat bevestigt de Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström.

De Amerikaanse president Donald Trump haalt al sinds het begin van zijn ambtstermijn uit naar de - in zijn ogen - oneerlijke handelsrelaties met de EU. Trump heeft onder meer de Europese autosector in het vizier: tot nog toe hanteren de Verenigde Staten een invoertaks van 2,5 procent op Europese auto's, terwijl de EU 10 procent oplegt. Daar staat wel tegenover dat de Amerikaanse invoerheffing op in Amerika populaire pick-ups tot 25 procent oploopt.

Evenwicht

Als de Verenigde Staten de importheffingen toch zouden opschroeven, dan heeft de Europese Unie een lijst klaarliggen "om dat weer in evenwicht te brengen", aldus Malmström op een vergadering in het Europees Parlement. Daarop staat 35 miljard euro aan Amerikaanse producten, verklaarde ze. "Ik hoop dat we die niet zullen moeten gebruiken."

In mei gaf Trump de Europese Unie nog zes maanden uitstel. In die tijd moeten Washington en Brussel een beperkt handelsakkoord voor industriële goederen, met uitzondering van de automobielsector, onderhandelen. Malmström is blij met dat uitstel, maar "het idee dat Europese wagens een bedreiging zouden vormen voor de Amerikaanse nationale belangen, is absurd", zegt ze.

De gesprekken over het beperkte handelsakkoord zijn intussen nog niet begonnen, zei Malmström nog, omdat de Verenigde Staten landbouw absoluut willen opnemen in het akkoord. De EU wil dat niet.